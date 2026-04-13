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NBA／新人王熱門傷退！狀元佛雷格菜鳥球季最終戰扭傷腳踝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
佛雷格扭傷左腳踝。 路透社
佛雷格扭傷左腳踝。 路透社

獨行俠隊狀元「旗哥」佛雷格（Cooper Flagg），菜鳥球季的最後一場比賽卻是上半場沒打完就扭傷退場，他面對公牛隊的第二節開打不到2分鐘就扭傷左腳踝，只打10分鐘就確定不會回歸。

無緣季後賽的獨行俠，佛雷格表現成例行賽最終戰亮點，但他第二節搶進攻籃板補籃時不慎扭到左腳踝；他倒地後坐在球場時比賽仍繼續進行，隊友史密斯（Tyler Smith）灌籃得分後比賽才暫停，讓佛雷格一跛一跛下場。

第二節10分11秒時退場的佛雷格，沒多久就確定不會回歸，菜鳥球季最終戰留下出賽10分鐘，10分、4籃板表現。

總計佛雷格本季70場出賽繳出場均21.0分、5.4籃板、4.5助攻和1.2抄截表現，得分、籃板、助攻和超級都是全隊最高，阻攻數也居隊上第二，僅次於葛佛（Daniel Gafford）。

本季年度最佳新人競爭激烈，佛雷格和效力黃蜂隊的前杜克大學隊友克努佩爾（Kon Knueppel）各有擁護者。克努佩爾本季有場均18.5分、5.3籃板和3.4助攻，且以273記外線進球打破聯盟菜鳥三分球進球紀錄，今天奪勝的黃蜂確定以東區第9種子身份進入附加賽。

黃蜂 史密斯 佛雷格

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