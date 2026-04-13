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NBA／64歲公鹿教頭要退休了？瑞佛斯可能轉顧問 照領八位數薪水

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公鹿總教練瑞佛斯。 美聯社
公鹿總教練瑞佛斯。 美聯社

公鹿隊本季無緣季後賽，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也「下課」，球隊將在3年物色第3位總教練人選，不過瑞佛斯仍可獲得高達八位數的下季薪資。

美國《ESPN》收到消息人士透露，瑞佛斯將卸任公鹿總教練一職，但公鹿仍會支付他2026-27賽季的八位數薪水，球隊也和瑞佛斯討論，職位可能轉為球團顧問。

瑞佛斯2024年1月接掌公鹿兵符，當時是接替葛里芬（Adrian Griffin）工作，2024到25完整賽季率隊打下48勝34敗成績，本季32勝50敗，連附加賽都沒資格。

公鹿這幾季都遇當家球星傷兵問題，里拉德（Damian Lillard）和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）前兩年季後賽都曾因傷缺賽，安戴托昆波本季更只打了36場比賽。

64歲的瑞佛斯已入選今年籃球名人堂，2007到08賽季率塞爾蒂克奪下總冠軍的他，生涯執教勝場數排史上第6，季後賽勝場更列史上第4，上月《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就爆料說瑞佛斯本季結束將退休，結束近25年的NBA教練生涯。

2021年奪冠的公鹿，2023年和冠軍教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）分道揚鑣，新賽季又將有新的執教臉孔。

美國 退休 瑞佛斯

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