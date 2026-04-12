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NBA／東區季後賽門票激戰白熱化 4隊卡位老鷹暴龍佔優勢
東區季後賽席次進入最後一天，戰局壓縮成老鷹、暴龍、魔術與76人4隊之間的激烈卡位戰，彼此勝差僅2場，排名隨時可能出現劇烈變動。
目前以第5種子進入最終戰的老鷹，是4隊中唯一已確定取得季後賽門票的球隊。其他3隊則仍需透過最後一場比賽與對手戰績配合，爭奪另一張直接晉級季後賽的前6席位。
老鷹在最終戰將對上熱火，掌握相對主動權。不過情勢仍存在變數，若老鷹輸球、暴龍擊敗籃網，且魔術同樣吞敗，即便76人擊敗公鹿，暴龍仍可憑藉對戰優勢升上第5種子。反之，即使老鷹落敗，只要暴龍與魔術同時贏球，老鷹仍可因東南組冠軍的三方比較優勢保住第5名。
暴龍的變數最多，理論上從第5至第8種子皆有可能。只要擊敗籃網且搭配老鷹落敗，即可躍升至第5種子。同時，暴龍只要贏球，或是魔術與76人雙雙輸球，就能確保前6席直接晉級資格。不過若出現多隊戰績相同的情況，暴龍雖握有對老鷹與魔術的對戰優勢，但對76人處於劣勢，將可能影響最終排名。
魔術的處境可能最為艱難，他們面對其他3隊皆無對戰優勢。若想搶下第6種子，唯一條件是擊敗強敵塞爾蒂克，同時還需暴龍輸球，否則只能爭取附加賽取勝了。
至於76人，除了必須在最終戰擊敗公鹿外，也需觀察其他對手戰果，才有機會避免落入附加賽區。
整體而言，東區最後一天形成極度膠著的局面，僅老鷹已確定直接晉級，其餘3隊不僅要拚自身勝負，還得仰賴對手「幫忙」，讓這場季後賽門票爭奪戰增添更多戲劇性與不確定性。
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