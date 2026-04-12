NBA／湖人前鋒與主帥爆發激烈口角 當事人澄清：我們已釋懷

湖人隊前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在幾天前球隊87：123慘敗給雷霆的比賽中，被拍到與總教練瑞迪克（JJ Redick）爆發激烈爭執，引起外界熱議。范德比爾特在近期公開澄清，他和瑞迪克之間已有過充分溝通，且已和解，他也強調在賽季的這個階段，團結才是最重要的。

在三巨頭都缺陣的情況下，湖人隊在本週三交手衛冕軍雷霆，最終以將近40分的差距慘遭對手痛宰。此外，球隊還在比賽中鬧出「將帥不合」風暴，在該場比賽第二節比賽開始僅16秒，瑞迪克就叫了暫停，並將范德比爾特換下場，讓范德比爾特不僅非常生氣，他還衝著瑞迪克激動喊話，最終隊友里夫斯（Austin Reaves）上前拉住了他，才避免衝突場面進一步擴大。

當時，瑞迪克在賽後表示：「我對他沒有任何個人恩怨。對我來說，這只是正常情況，我認為對我們所有人來說，人手不足，我們必須拼盡全力，且步調一致。」

在湖人昨天101：73大勝太陽的賽後，范德比爾特也回應了這起衝突事件，並澄清：「我們談過了，也早已釋懷了，賽季進行到這個階段，我們都清楚這就是我們現在的陣容。所以，現在絕對不是任何人分崩離析的時候。我認為團結，尤其是對我們這個團隊來說，至關重要。」

由於主將唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯分別因腿筋和腹斜肌傷勢困擾，在接下來的幾週內可能都無法上場比賽。因此，在接下來的季後賽賽程，范德比爾特預計將承擔更多責任和上場時間。