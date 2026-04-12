NBA／教練別走！公牛21歲新星喊話 支持多諾萬繼續執掌兵符

本賽季戰績低迷的公牛隊在先前經歷制服組「大風吹」，副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）與總管艾佛斯利（Marc Eversley）相繼遭到解雇。至於球隊總教練多諾萬（Billy Donovan）目前去向仍未敲定，不過公牛陣中21歲小將布澤利斯（Matas Buzelis）則在近期公開表示，希望多諾萬能夠繼續留在球隊。

根據公牛隊資深體育記者強森（KC Johnson）透露，布澤利斯在卡尼索瓦斯、艾佛斯利被解僱後，主動聯繫了總教練多諾萬，討論有關他的未來。布澤利斯明確表示，他希望多諾萬能夠長期留在公牛。

「我希望多諾萬留下來，我會永遠支持他，因為他是我職業生涯的基石。」布澤利斯說，他也分享了他對卡尼索瓦斯和艾佛斯利離隊的反應，他也承認，因為過去這兩人對他極其信任的態度，因此突然開除他們的消息讓他難以接受。

布澤利斯補充：「這很艱難，球隊會做出他們認為最好的決定。但這很不幸，因為是他們（卡尼索瓦斯和艾佛斯利）選中了我，信任我。他們就像我的家人一樣。他們都是很棒的人，工作非常努力。」

目前看來，多諾萬續留的機會很高，因為根據先前公牛老闆藍斯道夫（Michael Reinsdorf）的說法，球隊仍計畫在賽季結束後邀請多諾萬參與人事決策，並將其視為重建藍圖的核心。