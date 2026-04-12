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NBA／布朗接手尼克勝場數超越萊里 分析關鍵在雙星「擋拆威力」

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克雙雄布朗森（左）與唐斯（右）。 美聯社
尼克雙雄布朗森（左）與唐斯（右）。 美聯社

紐約尼克在季末拉出一波5連勝佳績，幫助球隊以前3之姿鎖定季後賽，紐約尼克陣中「內外雙星」唐斯（Karl-Anthony Towns）和布朗森（Jalen Brunson）自然功不可沒，特別是他們的擋拆效率在聯盟名列前茅。尼克隊主帥布朗（Mike Brown）近期談及此事，他認為這對組合是戰術成功的關鍵，也強調球隊必須將這種氣勢延續到即將到來的季後賽中。

4月10日，尼克在主場以112：106擊敗塞爾蒂克，戰績來到52勝28敗，確定以例行賽排名前3名之姿晉級季後賽，同時還刷新隊史多項紀錄。賽後，布朗超越「油頭」萊里（Pat Riley），刷新尼克隊史上「接任首季最高勝場數」的紀錄；此外，他還超越尼克前任主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）在執教期間，尼克單季51勝的最高門檻。倘若尼克能在例行賽最後一天擊退黃蜂，這將會是他們自2012-13年賽季以來再度取得單季54勝成績。

尼克本季展現問鼎東區冠軍的氣勢，很大程度要歸功於唐斯和布朗森兩人的擋拆組合。根據數據統計，自2月1日以來，在總擋拆次數排名前50的雙人組合中，布朗森和唐斯在每百回合能夠直接通過擋拆得分為1.31分，領先全聯盟。這些得分計算方式是指擋拆後立即由擋拆持球人得分，或傳球給立即出手的球員得分。

主帥布朗談到唐斯、布朗森這對組合時表示，「我們現在跑動比以前多了些。他們正在逐漸找到節奏，在合適的時機進入狀態，布朗森無球跑動非常出色，他跑位的能力無人能及，因為他非常了解跑位角度，他無球變向的能力也同樣出色。當你擁有像唐斯這樣能傳球的球員時，無論是手遞手傳球還是延遲傳球，都能讓這種配合更加高效。這兩人在過去幾場比賽中建立起的節奏必須帶到季後賽中，因為他們是一對非常完美的組合。」

至於布朗森，則是分析他與唐斯之間的配合，並說道：「我只是想讓對方防守做出決定，然後根據他們的決定來發揮。我覺得我們在一起的時間越長，我們的默契就越好。」

Karl-Anthony Towns Jalen Brunson 尼克

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