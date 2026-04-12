NBA／預測湖人季後賽首輪出局 球評點出有兩大「致命傷」

洛杉磯湖人本季取得52勝29敗、西區排名第4的成績，已經提前鎖定季後賽。然而，他們仍被專家看衰將在首輪就淘汰出局，現任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）在節目中大膽預測，湖人隊挺不過首輪系列賽。原因在於球隊可能無法以三巨頭完全體迎戰對手，加上角色球員與總教練不合的問題依舊存在。

在ESPN的《First Take》節目中，柏金斯表示，如果沒有唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）坐鎮，湖人隊不可能贏得7戰4勝制的系列賽，他直言：「湖人隊就像死鳥（dead birds），他們首輪就會出局。你絕對不可能指望41歲的詹姆斯（LeBron James）在沒有唐西奇和里夫斯的情況下，帶領球隊在這個競爭激烈的西區聯盟贏下系列賽？不可能。說實話，如果我是湖人隊，我會直接讓唐西奇賽季報銷。」

儘管湖人隊在10日曾以119：103擊敗陣容不齊的勇士隊，但柏金斯仍舊不滿意，反而指出湖人還有「將帥不合」的疑慮，特別是在角色球員與總教練瑞迪克（JJ Redick）之間，他說：「我們看到他們贏了金州勇士。誰在乎呢？反正我們都知道金州勇士今年也走不遠。你們可以去社交媒體上看看。現在網上有很多相關的視頻片段，這支球隊內部運作混亂，瑞迪克已經多次公開批評過他的角色球員了。」

「角色球員和瑞迪克之間並不融洽。瑞迪克已經多次公開批評他的角色球員，從艾頓（Deandre Ayton）開始，我們還看到他和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）發生了衝突。」柏金斯補充。

已經確定季後賽首輪擁有主場優勢的湖人，明天若順利在例行賽「收官戰」擊敗爵士，而金塊不敵馬刺的話，屆時湖人與金塊同為53勝29敗，紫金大軍將憑藉對戰優勢取得西部第3種子。湖人若以第3種子晉級季後賽的話，首輪對手是灰狼，排名第4種子則會面對火箭。