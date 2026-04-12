NBA／解析「65場門檻」不公平 溫班亞瑪化身數學老師提建言

馬刺當家球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在幾天前對費城76人的比賽遭遇左肋骨挫傷傷勢，僅休兵1場便在昨日對獨行俠的比賽復出。據了解，他的提前復出主要是為了達到例行賽獎項評選所需的65場比賽門檻，而他本人也在昨天賽後談到對於這項機制的看法，更分享他針對調整這項規則的建議。

在7日馬刺115：102擊敗76人之役，溫班亞瑪在比賽中與對手發生碰撞，隨後退場休息，傷勢初步診斷為左肋骨挫傷。他在昨天賽前的傷兵報告就被列為能否出賽成疑，但他最終仍出戰打了26分鐘，並砍下40分、13籃板、5助攻的驚人成績，率領馬刺最終139：120痛擊對手獨行俠。

據統計，這場比賽是溫班亞瑪本季出戰的第64場例行賽，他參加NBA盃總決賽的場次雖然沒有出現在正式的賽季統計數據中，卻計入了聯盟獎項評選的的65場出賽門檻，這使他正式獲得參與本賽季年度獎項的競爭資格。不過，他卻在賽後分享了他對這項規定的看法，他認為若將門檻設定在全部賽程的75%，大約62場比賽，將比目前的門檻更加合理，「我認為，設定一個界限是好事，至於應該設在哪裡？我不知道。這確實是個好問題。」溫班亞瑪在記者會首先談到。

他還分析：「我認為不設上限是個好主意。這只是我個人的看法。在我看來，75%的比賽場次比較合理，那就是61場半場，對吧？也就是62場。」

此外，溫班亞瑪也指出，由於出賽門檻的限制，導致本季表現出色的康寧漢（Cade Cunningham）、唐西奇（Luka Doncic）和愛德華（Anthony Edwards）都將錯失競爭資格。他表示：「我認為，很顯然，今年不會有例外，我覺得這（規則）有點不公平，但我們拭目以待。」

如今，根據馬刺例行賽最終戰的傷兵報告顯示，溫班亞瑪同樣被列為出賽成疑，在已經不影響球隊季後賽種子序、個人獎項出賽門檻也已達標的因素加種之下，一般推測馬刺很有可能讓他休息。