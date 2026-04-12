NBA／帶傷扛76人拚季後賽門票 馬克西：已經沒有退縮的空間

費城76人在主力中鋒安比德（Joel Embiid）因闌尾炎手術缺陣之際，後衛馬克西（Tyrese Maxey）挺身而出，帶傷領軍擊退溜馬，不僅終止3連敗，也將戰績提升至44勝37敗，持續保有季後賽希望。

此役馬克西在右手小指肌腱受傷的情況下堅持上場，全場攻下32分、8籃板、5助攻，成為球隊致勝最大功臣。儘管外線手感不佳，三分球10投僅1中，且多次在場上露出不適神情，但他仍維持侵略性，持續衝擊防線。

比賽進入下半場後，馬克西在一次碰撞中傷勢加劇，一度返回休息室治療，所幸不久後重新回到場上。他的回歸不僅穩定軍心，也再次證明自己在安比德缺陣期間的核心地位。

賽後馬克西坦言，投籃手感確實受到傷勢影響，「感覺有點怪，會讓我在出手時稍微猶豫」，但他也強調，隨著季後賽逼近，自己沒有退縮的空間，「現在不是保守的時候，我們需要每一場勝利。」

目前76人暫居東區第8名，仍有機會挑戰前6種子直接晉級季後賽。不過要達成目標，除了最後一戰必須擊敗公鹿外，還需要魔術與暴龍同時落敗，難度相當高。

另一方面，安比德在緊急接受闌尾炎手術後，目前已從休士頓醫院出院，並返回費城休養，不過目前仍未設定任何復出時間表，後續將由隊醫與主治醫師共同評估復原進度。

主帥納斯（Nick Nurse）透露，安比德在週三訓練時其實狀態正常，未料隔夜病情急轉直下，最終必須緊急動刀。他坦言這對球隊是重大打擊，「這確實很艱難，但現在最重要的是確保他手術順利、完全康復，這是我最關心的事情。」

在安比德歸期未明的情況下，76人眼前很可能需要透過附加賽爭取季後賽門票，馬克西與喬治（Paul George）能否扛下重擔相當關鍵。但即便76人能夠闖進季後賽，少了安比德的助陣，前景仍是十分艱困。