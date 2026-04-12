聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／將柯瑞列入「總統山」 歐尼爾解釋：三分線外影響力堪比扣籃
NBA傳奇中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在近期一檔節目中表示，除了喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James），他認為勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）也有望進入他心目中的傳奇「總統山（Mount Rushmore）」名單。
在大多數情況下，談論誰是史上最偉大籃球員時，喬丹、詹姆斯絕對是毫無疑問的人選，至於已故球星布萊恩，也經常被人們所提及。除了上述幾人，歐尼爾近期在ESPN節目《The Pat McAfee Show》中，將柯瑞納入他心中的「總統山」名單，能夠進入這分名單的通常只有NBA史上最偉大的那幾名球星，歐尼爾說：「我還要再加一個名字，因為他太不可思議了。與其只說喬丹和詹姆斯，不如把布萊恩也納入討論範圍。現在，我在這節目上說，你還得把柯瑞也算進去。」
歐尼爾還補充：「柯瑞唯一沒做到而其他那些頂級球星都做到的，就是完成扣籃。」他繼續解釋：「想想我說的話。和其他球員一樣，他們也有扣籃終結能力，但柯瑞在三分線外的影響力堪比扣籃。你絕對應該把他列為史上最偉大的球員之一。」
細數柯瑞的生涯成就，手握4枚總冠軍戒的他，不僅是史上最偉大的射手，還改寫了NBA的比賽風格，目前累積投進4242記三分球，位居NBA歷史三分排行榜之首。另外，柯瑞也曾2度榮膺例行賽MVP、1次總決賽FMVP，在2015-16賽季，他成為史上首位全票當選MVP獎項的球員。
除了上述這些顯赫榮譽，柯瑞還曾有過12次入選全明星、11次入選NBA最佳陣容，2次獲得全明星賽MVP、2次聯盟得分王等出色成就。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。