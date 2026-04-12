NBA／將柯瑞列入「總統山」 歐尼爾解釋：三分線外影響力堪比扣籃

NBA傳奇中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在近期一檔節目中表示，除了喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James），他認為勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）也有望進入他心目中的傳奇「總統山（Mount Rushmore）」名單。

在大多數情況下，談論誰是史上最偉大籃球員時，喬丹、詹姆斯絕對是毫無疑問的人選，至於已故球星布萊恩，也經常被人們所提及。除了上述幾人，歐尼爾近期在ESPN節目《The Pat McAfee Show》中，將柯瑞納入他心中的「總統山」名單，能夠進入這分名單的通常只有NBA史上最偉大的那幾名球星，歐尼爾說：「我還要再加一個名字，因為他太不可思議了。與其只說喬丹和詹姆斯，不如把布萊恩也納入討論範圍。現在，我在這節目上說，你還得把柯瑞也算進去。」

歐尼爾還補充：「柯瑞唯一沒做到而其他那些頂級球星都做到的，就是完成扣籃。」他繼續解釋：「想想我說的話。和其他球員一樣，他們也有扣籃終結能力，但柯瑞在三分線外的影響力堪比扣籃。你絕對應該把他列為史上最偉大的球員之一。」

細數柯瑞的生涯成就，手握4枚總冠軍戒的他，不僅是史上最偉大的射手，還改寫了NBA的比賽風格，目前累積投進4242記三分球，位居NBA歷史三分排行榜之首。另外，柯瑞也曾2度榮膺例行賽MVP、1次總決賽FMVP，在2015-16賽季，他成為史上首位全票當選MVP獎項的球員。

除了上述這些顯赫榮譽，柯瑞還曾有過12次入選全明星、11次入選NBA最佳陣容，2次獲得全明星賽MVP、2次聯盟得分王等出色成就。