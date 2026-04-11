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NBA／全新老鷹展翅高飛力退輪休騎士 確定搶下季後賽門票

中央社／ 綜合外電報導
老將麥凱倫帶領老鷹鎖定季後賽門票。 美聯社
老將麥凱倫帶領老鷹鎖定季後賽門票。 美聯社

老鷹今天以124比102擊敗騎士，取得季後賽席次；塞爾蒂克則大勝鵜鶘，站上東區聯盟第2種子。

法新社報導，麥凱倫（CJ McCollum）為老鷹拿下全場最高29分，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和強生（Jalen Johnson）各奪18分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）則貢獻了13分、10籃板與12助攻的「大三元」。

老鷹今天上半場以61比48領先，第三節末段並打出16比0的得分高潮，進一步拉開差距。但其目前在東區排名第6，仍有可能落入附加賽。

騎士已經確定拿下東區第4種子，首輪擁有主場優勢，因此讓米契爾（Donovan Mitchell）與艾倫（Jarrett Allen）休兵。

另一方面，昨天不敵紐約尼克、錯失東區第2種子機會的塞爾蒂克，今天以平紀錄的29記三分球、終場144比118擊敗紐奧良鵜鶘，順利達陣。

這也是2個賽季以來塞爾蒂克第2次單場投進29記三分球。這項單場紀錄最早在2020年12月由密爾瓦基公鹿創下，曼菲斯灰熊本季也締造過這樣的成績。

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