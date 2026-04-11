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NBA／巫師鎖定聯盟爐主寶座 搶下最高狀元機率贏得「坦克大戰」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
華盛頓巫師確定成為今年聯盟「爐主」。 美國聯合通訊社
華盛頓巫師確定成為今年聯盟「爐主」。 美國聯合通訊社

華盛頓巫師在本季例行賽尾聲正式確定「完成任務」。隨著以117比140敗給邁阿密熱火，巫師戰績來到17勝64敗，確定成為今年聯盟「爐主」，也等同於在選秀樂透「坦克大戰」中搶得頭號位置。

即便接下來例行賽最終戰對上克里夫蘭騎士的結果如何，巫師仍將以聯盟墊底身分作收，確保擁有最高的14.0%狀元籤中籤機率，選秀順位最差也不會低於第5順位。

本季「坦克大戰」競爭激烈，上季闖進總冠軍的溜馬以19勝62敗排名倒數第2；籃網則以20勝61敗位居倒數第3。三隊同樣擁有最高等級的抽中狀元機率，但巫師因戰績最差，握有額外順位保障優勢。

巫師本季後段幾乎全面進入重建模式，近26場比賽吞下25敗，顯示球隊明確朝向培養新秀與爭取高順位選秀籤的方向前進。這樣的操作策略，也讓聯盟今年再度出現「刻意輸球」的討論聲浪。

2026年選秀被外界普遍看好為大年，包括迪班薩（AJ Dybantsa）、彼特森（Darryn Peterson）與布瑟（Cam Boozer）等頂尖新秀備受矚目，使得各隊對選秀順位的競爭更加白熱化。對於外界質疑，NBA總裁席佛（Adam Silver）已表態，聯盟將進一步檢討並處理相關問題。

儘管本季戰績慘淡，巫師還是在季中交易截止日前完成重磅補強，引進楊恩（Trae Young）與戴維斯（Anthony Davis）兩大球星，讓球隊未來戰力備受期待。隨著高順位頂尖新秀即將加入，加上現有核心陣容，巫師在2026-27賽季的發展走向，也將成為聯盟關注焦點。

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