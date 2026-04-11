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NBA／擺爛爵士竟狂勝灰熊 板凳暴徒攜手締造史詩級大三元

聯合新聞網／ 綜合外電報導
爵士替補姆本(左)和庫查爾分別完成大三元。 路透社
爵士替補姆本(左)和庫查爾分別完成大三元。 路透社

爵士在主場以147比101大勝灰熊，不僅寫下本季少見的大比分勝利，同時也誕生一項前所未見的NBA歷史紀錄。

此役爵士在多名主力缺陣情況下，被迫由替補球員扛起進攻重任，結果反而打出驚人表現。姆本（Bez Mbeng）全場轟下27分11籃板11助攻，繳出亮眼大三元；曾效力灰熊的庫查爾（John Konchar）則貢獻11分11籃板10助攻，同樣完成大三元壯舉。

根據統計，兩人聯手締造NBA史上首次「替補雙人同場大三元」的超罕見紀錄，一同寫進聯盟歷史，成為本場最大亮點。

爵士贏球後戰績來到22勝59敗，確定在選秀樂透中最多只能拿到第4順位。目前戰績最差的3支球隊巫師、溜馬與籃網，都將擁有最高的14.0%狀元籤機率，而國王則以21勝59敗排名聯盟倒數第4。

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