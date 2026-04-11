NBA／擺爛爵士竟狂勝灰熊 板凳暴徒攜手締造史詩級大三元
爵士在主場以147比101大勝灰熊，不僅寫下本季少見的大比分勝利，同時也誕生一項前所未見的NBA歷史紀錄。
此役爵士在多名主力缺陣情況下，被迫由替補球員扛起進攻重任，結果反而打出驚人表現。姆本（Bez Mbeng）全場轟下27分11籃板11助攻，繳出亮眼大三元；曾效力灰熊的庫查爾（John Konchar）則貢獻11分11籃板10助攻，同樣完成大三元壯舉。
根據統計，兩人聯手締造NBA史上首次「替補雙人同場大三元」的超罕見紀錄，一同寫進聯盟歷史，成為本場最大亮點。
爵士贏球後戰績來到22勝59敗，確定在選秀樂透中最多只能拿到第4順位。目前戰績最差的3支球隊巫師、溜馬與籃網，都將擁有最高的14.0%狀元籤機率，而國王則以21勝59敗排名聯盟倒數第4。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。