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NBA／湖人優勢到手卻成箭靶？瑞迪克嘆：大家都想打我們

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞迪克直言外界普遍將湖人視為季後賽理想對手。 美聯社。
瑞迪克直言外界普遍將湖人視為季後賽理想對手。 美聯社。

隨著湖人今天以101比73擊敗太陽，加上火箭敗給灰狼後，湖人將在季後賽第一輪擁有主場優勢。對此，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）對球隊處境相當清楚，直言外界普遍將湖人視為季後賽理想對手。

「我敢肯定大家都想打我們，先講清楚，大家都想打我們。」瑞迪克在對上太陽賽前受訪時表示。

事實上，本季湖人傷病不斷，詹姆斯（LeBron James）開季曾因坐骨神經痛缺陣，如今成為暫時唯一健康核心，當家球星唐西奇（Luka Doncic）（左腿後肌拉傷）與「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）（腹斜肌傷勢）都將缺席數周，使戰力大打折扣。

「我們要找到這支球隊贏球的方式，以及相信彼此的信念。這才是我們現在唯一的重點。」瑞迪克坦言，在主力缺陣下，球隊必須重建勝利方程式。

談到西區競爭態勢，瑞迪克也暗示部分球隊已開始「策略性調整」，甚至輪休主力，為潛在對戰布局，「有些球隊已經在思考第二輪的對戰組合了，我們不能被這些影響。」

湖人 唐西奇 詹姆斯 里夫斯

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