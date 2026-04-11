NBA／雙強主力關機輪休17人！金塊豪取11連勝 創約柯奇時代最佳

金塊與衛冕冠軍雷霆之戰上演「輪休大對決」，雷霆輪休亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等10位球員，金塊則是輪休約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）等7位球員，雙方合計17人缺席。

兩隊派出大量替補球員應戰，金塊前三節僅領先3分，但靠著一波17比0攻勢拉開比分，並一舉擴大超過20分差領先優勢，以127比107輕取雷霆，鎖定西區前4名席次。

值得一提的是，金塊豪取11連勝創下約柯奇時代的最長連勝紀錄，至於提前例行賽關機備戰的雷霆則是結束7連勝。

此役金塊選擇讓整套先發陣容休兵，即便球隊仍在爭取季後賽主場優勢，仍優先考量體能調整。總教練艾德曼（David Adelman）賽前就直言：「我們必須做出對球隊最有利的決定，而今晚這樣的安排就是最好的選擇。」

金塊目前排名西區第3，與湖人拉開1場勝差，例行賽最終戰將面對西區第2的馬刺，僅出賽64場的約柯奇為了爭取年度獎項勢必會登場。

金塊與湖人在例行賽最後一戰的勝負結果，將影響到兩隊之間的排名。由於湖人取得2勝1敗對戰優勢，倘若戰績相同，湖人排名將提升到西區第3，首輪就會面對灰狼。如果維持目前名次，湖人將會在首輪對決火箭，金塊則要與灰狼決一死戰。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）今天攻下23分、17籃板，雙雙寫下本季新高，主宰禁區攻防。史特羅瑟（Julian Strawther）也貢獻22分，羅迪（David Roddy）則以21分刷新本季最佳表現，多點開花的進攻讓金塊始終掌握比賽節奏。

雷霆在確定鎖定聯盟第一種子後，大幅輪休陣中主力，僅多特（Luguentz Dort）一名先發上場。總教練戴格諾（Mark Daigneault）表示，多特需要在最後兩場比賽各出賽至少20分鐘，才能符合年度獎項評選資格，因此在第三節他達到時間門檻後便立即喊出暫停將其換下。