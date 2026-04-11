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NBA／杜蘭特超越馬龍創史上第一紀錄 火箭終結8連勝失主場優勢
灰狼與火箭兩支確定進入季後賽的西區勁旅正面交鋒，雙方上演一場激烈對攻戰，最終靠著愛德華（Anthony Edwards）在關鍵時刻的致命三分球，灰狼以136比132力退火箭，一舉終止對手8連勝。
這場失利對於火箭來說影響重大，不僅連勝中斷，加上湖人今天痛宰太陽，雙方勝差擴大到1場，即便最後一場比賽火箭贏球湖人落敗，在戰績相同情況下，火箭對戰成績不敵湖人，意味著他們將喪失首輪系列賽的主場優勢。
杜蘭特（Kevin Durant）全場攻下33分7籃板7助攻，再度寫下生涯重要里程碑。根據統計，杜蘭特本季累積得分來到2026分，成為NBA史上最年長單季突破2000分的球員，超越「郵差」馬龍（Karl Malone）在36歲時所創下的紀錄，這也是杜蘭特生涯第8個單季至少2000分的賽季。
不只是杜蘭特的里程碑，湯普森（Amen Thompson）更打出生涯代表作，全場狂轟41分創下生涯新高，不過兩人的強勢表現仍不足以帶領火箭延續連勝氣勢。
灰狼展現團隊火力優勢，在藍道（Julius Randle）因右手不適連續缺陣情況下，仍有多達7名球員得分達15分以上，其中替補的夏農（Terrence Shannon Jr.）攻下23分成為奇兵，愛德華22分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）18分。
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