NBA／詹姆斯生涯助攻數創里程碑 湖人連勝搶下首輪主場優勢

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James），今天晚間主場出戰鳳凰城太陽時，憑著第一節的第2次助攻，順利成為NBA史上第4名生涯助攻達1萬2000次的球員。

路透社報導，詹姆斯的第1萬2000次助攻出現在第1節還剩7分49秒時，當時他在防守端搶到籃板隨即長傳前場，隊友艾頓（DeAndre Ayton）接球後，成功將球送進籃框。

NBA助攻榜上，前猶他爵士球星史塔克頓（JohnStockton）以1萬5806次高居第1。近期退休的保羅（Chris Paul）則以1萬2552次排名第2，基德（JasonKidd）的1萬2091次排在第3。

詹姆斯今天獨得28分全場最高，同時另有12次助攻表現。他也成為聯盟40歲以上，連續3場都有25分與10次助攻的第1人。

詹姆斯生涯場均助攻7.4次，41歲的他如果下個賽季出戰，此數字肯定超越基德。至於能否追上保羅，則取決於他的健康狀況和出場次數。

除了成為史上第4位助攻數達12000次的球員外，詹姆斯還是史上首位5萬分外加1萬2000次助攻的球員；而他在39歲之後已經累積30次單場至少25分10助攻的表現，可說是歷史唯一。

湖人今天以101比73擊敗太陽，全隊在季後賽第一輪將擁有主場優勢。