NBA／馬傑森後又一個體壇網路梗消失！勇士波傑姆斯基生涯首次30分

勇士隊今天以118：124輸給西區墊底的國王隊，這場看似無關緊要的比賽，卻成為許多球迷心中難忘的回憶，因為波傑姆斯基（Brandin Podziemski）生涯首度得分達30分，又一個體壇知名網路梗被消滅。

有一個名為「Podziemski’s Gravity」的Ｘ帳號，在2024年11月26日發文表示，「不會發文直到波傑姆斯基拿到30分。」

沒想到波傑姆斯基生涯單場0到29分都拿過，就是無法拿到30分，因此每次波傑姆斯基拿20多分，網友們都會到該貼文底下留言調侃，如今瀏覽量已破2800萬，波傑姆斯基終於在今天砍下30分，破除魔咒。

該帳號暌違502天再度發文，他寫道「我自由了」。網友們紛紛留言朝聖，氣氛彷彿勇士拿下總冠軍。

波傑姆斯基賽後受訪時提到，比賽最後幾秒站上罰球線時，就知道自己即將迎來生涯首場30分比賽，「當我第1罰沒進的時候，板凳隊友全都看著我，我忍不住笑了一下。」

值得一提的是，台灣也有類似網路梗在昨天被打破。中華職棒樂天桃猿隊馬傑森生涯7年都沒敲過全壘打，有不少網友玩梗，「馬傑森開轟就交到女友」、「馬傑森開轟就分手」、「馬傑森開轟就離職」。結果馬傑森昨天終於在生涯第986打席，敲出生涯首轟。