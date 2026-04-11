NBA／回擊「罰球製造機」標籤！SGA：為了成為最強會做任何事

雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季持續打出MVP等級表現，不僅帶領球隊連續第三年拿下西區第1種子，近期更正面回應外界對其「罰球製造機」的質疑。

面對「free-throw merchant（靠罰球得分）」的標籤，亞歷山大表示，「所有頂級得分手都會站上罰球線，而我想成為最好的那一個，就是這麼簡單。」

亞歷山大進一步強調，「為了成為最強，我會做任何必要的事情。罰球本來就是比賽的一部分，如果我被犯規，那就是被犯規；如果沒有，我就把球投進，這就是籃球。」

面對質疑聲浪，亞歷山大選擇用表現說話。本季他已累積連續140場比賽得分突破20分，寫下NBA史上最長紀錄之一，同時持續帶領雷霆穩定贏球。

談到自己與球隊的成長，亞歷山大也給出深刻觀察，「我覺得自己已經進步非常多。不只是我個人，整支球隊都更了解贏球真正需要的是什麼。」

「我們知道怎麼贏，也知道贏球的公式。每一場比賽都把這件事做好，才是成功的關鍵，而不是那些花俏的東西。」亞歷山大補充道。

此外，亞歷山大指出球隊最大的進步在於建立穩定的贏球模式，「完成比賽、解決問題，每一場的方式都可能不同，但我們已經建立起這種能力，這是最重要的。」