NBA／26分鐘就飆40分達65場門檻 溫班亞瑪：像完成既定任務

馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天與獨行俠隊之戰，僅上場26分鐘就拿下40分、13籃板、5助攻的全能數據，幫助馬刺以139：120輕取獨行俠，並在本場比賽後達到出賽65場的競爭個人獎項最低門檻。

過去兩周在MVP競爭榜上持續領先的溫班亞瑪，想要與雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人競爭年度MVP，最大的阻礙就是能否達到出賽65場的門檻，而在今天與獨行俠之戰他不僅順利達標，還展現高效率的表現，以23次出手命中14球，加上罰球11罰10中的表現，豪取40分外帶13籃板，也幫助馬刺在第三節就甩開獨行俠，收下3連勝與賽季第62勝。

在今天如願達成本賽季出賽65場的競爭個人獎項最低門檻後，身為年度MVP與年度最佳防守球員兩大熱門的溫班亞瑪也坦言，確實放下心中一塊大石，「這感覺很棒，像是完成了一項硬性的指標和既定任務，這個賽季真的發生很多事情，能達標算是一個不錯的收尾。」

談到日前公開表示將全力爭取年度MVP，在年度最佳防守球員榜上也被認為遙遙領先其他競爭者，溫班亞瑪也坦言，如果最終未能以全票獲選年度最佳防守球員，將會讓他感到意外。

至於獨行俠佛雷格（Cooper Flagg）也在今天與溫班亞瑪的對位中拿下33分外帶6籃板、5助攻，談到與他和馬刺的對戰，佛雷格說：「這確實非常困難，他是那種不是你能每天都碰到的球員，你很難在場上輕易阻止他。我們也很期待未來與他們的對戰，讓自己變得更好更進步，希望明年能贏得更多比賽，也期待下賽季回來時我們已經更有競爭力。」