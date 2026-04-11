NBA／綠衫軍29記三分球平紀錄鎖定東區老二 教頭盼沒把運氣用光

塞爾蒂克今天在主場迎戰鵜鶘，在對手多名主力球員缺陣的情況下，全場猛轟平聯盟紀錄的29記三分球，其中豪瑟（Sam Hauser）一人就包辦8記，幫助塞爾蒂克在泰托姆（Jayson Tatum）輪休的情況下，以144：118輕取鵜鶘，不僅鎖定東區第二種子，也確定能以大西洋組龍頭結束賽季。

塞爾蒂克近期在主力陸續歸隊後，重拾爭冠實力，其中前一場比賽缺陣的布朗，也在今天回歸與泰托姆「交棒」，而首節他就火力全開猛轟12分，幫助塞爾蒂克單節灌進44分，並一度取得22分領先。

在布朗的帶動下，綠衫軍今天也在主場狂下三分雨，尤其是先發上陣的豪瑟全場三分球12次出手命中8球，團隊共計有8名球員至少有2顆三分球進帳，全場合計投進29記三分球，追平由塞爾蒂克自己和灰熊、公鹿共同保持的聯盟單場三分球命中紀錄，就連中鋒克塔（Neemias Queta）都在今天投進生涯5個賽季以來的首顆三分球，為塞爾蒂克的紀錄之夜再增添色彩。

而最終塞爾蒂克也在團隊3人得分在20分以上，包括布朗拿下23分、豪瑟24分、普里查德（Payton Pritchard）21分助陣下，以26分差距大勝鵜鶘，收下賽季第55勝，鎖定東區第二種子晉級季後賽，也確定拿下今年大西洋組龍頭。

談到今天團隊火力全開，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，「這源於我們出色的戰術執行，豪瑟手感火燙，我們喜歡自己創造出來的那些投籃機會，一但你看到球開始連續入網，信心就會延續下去，希望我們今晚沒把所有的好運都用光。」