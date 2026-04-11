NBA／布朗尼競爭對手-1 湖人季後賽前裁掉「Kobe」

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人隊今天裁掉22歲後衛布夫金（Kobe Bufkin），多出一個正式球員名單名額。

布夫金在2023年選秀首輪第15順位被老鷹隊選中，2005年9月被交易到籃網隊，隨後被裁掉。布夫金曾在11月23日與灰熊隊簽10天合約，今年1月獲得湖人10天合約，2月拿到正式合約。

布夫金因為名字「Kobe」引發湖人球迷關注，但他上場機會不多，出賽16場，平均僅7.4分鐘，得到2.9分0.8籃板0.6助攻，三分命中率19.2%。湖人近期後場傷兵滿營，但詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）的上場時間還比布夫金多。

湖人裁掉布夫金，將空出第15個正式球員名額，可將雙向合約球員轉為正式合約，讓他們有資格打季後賽。目前湖人雙向合約球員有中鋒提姆（Drew Timme）、後衛史密斯（Nick Smith Jr.）和後衛馬農（Chris Manon）。湖人也可以選擇簽下其他自由球員。