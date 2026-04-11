NBA／新人王之爭爆「餵球」爭議？名記質疑獨行俠操作佛雷格

NBA年度最佳新秀之爭持續升溫，由獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）與黃蜂超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）形成強強對決。不過，NBA專欄作家溫霍斯特（Brian Windhorst）近日拋出觀點，質疑獨行俠似乎刻意「餵球」給佛雷格，試圖為其衝刺數據。

溫霍斯特近日在節目《The Hoop Collective》中指出，在《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）最後一次模擬投票顯示克努佩爾大幅領先後，獨行俠似乎刻意增加佛雷格的持球與出手機會。

「不管你怎麼看，當那份投票出來顯示克努佩爾領先之後，下一場比賽獨行俠基本上就是在『餵球』給佛雷格，就像當時熱火讓阿德巴約衝擊83分那場一樣。」溫德霍斯特表示。

佛雷格近期火力全開，在4月3日對上魔術一戰攻下51分，投籃30投19中；隨後對湖人再轟下45分，展現驚人得分能力。不過，這樣的爆發也讓部分人士質疑，球隊是否刻意集中球權，提升其數據表現。

「我不是否定他的50分表現，我只是說這些事情是接連發生的。」溫德霍斯特補充道。

然而，溫德霍斯特也指出，獨行俠並未完全以佛雷格為核心進行比賽操作。在對太陽的比賽中，當比賽進入最後3分鐘且仍是1個球權差距時，佛雷格卻坐在板凳上，顯示球隊並未一味追求讓他主導勝負。

「別誤會，獨行俠沒有瘋狂到只想讓他刷數據。比賽關鍵時刻他還是坐在場下，而不是讓他去決定比賽。」溫德霍斯特說。

目前新人王之爭仍未明朗，克努佩爾憑藉穩定表現暫居領先，但佛雷格近期的得分爆發也讓戰局再度升溫。隨著球季進入尾聲，這場強新人王的競爭，勢必成為本季最受矚目的獎項焦點之一。