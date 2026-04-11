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NBA／感嘆錯過柯瑞！18年對抗成經典 詹姆斯：不知道未來還有沒有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯賽後親自回應與柯瑞錯過的對決。 法國新聞社
詹姆斯賽後親自回應與柯瑞錯過的對決。 法國新聞社

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「勇湖大戰」向來是NBA最具代表性的經典對決之一，但本季雙方最後一次例行賽交手卻留下遺憾。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因膝傷調整缺陣，無緣對上詹姆斯（LeBron James）。最終詹姆斯率領湖人以119：103輕取勇士，賽後也親自回應這場錯過的對決。

「我們兩個其實也是今天才發現這件事。」詹姆斯笑說，直到比賽當天雙方才意識到這件事。

詹姆斯補充道，「我們也不知道未來還有沒有機會再交手……能和他同場競技一直都是一種享受，也是榮幸。」

從連續四年總冠軍賽對決，到無數次例行賽交鋒，柯瑞與詹姆斯的對抗早已成為近代NBA的經典，如今兩人都進入職業生涯後期，這段關係也從單純競爭，昇華為彼此尊重。

詹姆斯感性表示，「這18年來，我們始終志同道合。這是一種彼此尊重，他是我遇過最具競爭力的球員之一。」

在湖人後場雙星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）雙雙缺陣下，詹姆斯最終繳出26分、11助攻、8籃板的準大三元成績，帶領湖人拿下本季第51勝。

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