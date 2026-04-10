NBA／湖人主帥讚艾頓「統治比賽」 熱火隊魂勉勵：還是關鍵人物

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）本季加盟湖人隊表現開高走低，最近被許多球迷嫌棄，總教練瑞迪克（JJ Redick）更直接點名「接球有問題」。艾頓今天面對勇士隊之戰交出亮眼成績單，賽後熱火隊魂海斯倫（Udonis Haslem）在節目上勉勵艾頓。

湖人在唐西奇（Luka Doncic）倒下後苦吞3連敗，艾頓3場比賽場均僅8分。今天艾頓徹底振作，全場11投9中，攻下21分，創3月13日面對公牛隊以來新高，幫助湖人以119：103拿下勝利。

艾頓先前因「不是卡佩拉（Clint Capela）言論，被球迷和多位傳奇球星痛罵，搞不清楚自己的定位，包含熱火隊魂海斯倫。

如今海斯倫在節目上與艾頓通話，他表示，「我想讓你知道，你還是那個關鍵人物，只是現在換一個不同的角色而已。你覺得詹姆斯（LeBron James）因為變第三得分選項，就會改變對自己的看法嗎？當然不會。」

日前說艾頓接不住球的湖人總教練瑞迪克，也稱讚艾頓今天的發揮，「他打得非常出色，第三節幾乎是統治比賽的存在，8到10呎那種小拋投，對他來說是非常高效率的得分手段。」