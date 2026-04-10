快訊

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人主帥讚艾頓「統治比賽」 熱火隊魂勉勵：還是關鍵人物

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(右)。 美聯社
艾頓(右)。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

2018年狀元中鋒艾頓Deandre Ayton）本季加盟湖人隊表現開高走低，最近被許多球迷嫌棄，總教練瑞迪克（JJ Redick）更直接點名「接球有問題」。艾頓今天面對勇士隊之戰交出亮眼成績單，賽後熱火隊魂海斯倫（Udonis Haslem）在節目上勉勵艾頓。

湖人在唐西奇（Luka Doncic）倒下後苦吞3連敗，艾頓3場比賽場均僅8分。今天艾頓徹底振作，全場11投9中，攻下21分，創3月13日面對公牛隊以來新高，幫助湖人以119：103拿下勝利。

艾頓先前因「不是卡佩拉（Clint Capela）言論，被球迷和多位傳奇球星痛罵，搞不清楚自己的定位，包含熱火隊魂海斯倫。

如今海斯倫在節目上與艾頓通話，他表示，「我想讓你知道，你還是那個關鍵人物，只是現在換一個不同的角色而已。你覺得詹姆斯（LeBron James）因為變第三得分選項，就會改變對自己的看法嗎？當然不會。」

日前說艾頓接不住球的湖人總教練瑞迪克，也稱讚艾頓今天的發揮，「他打得非常出色，第三節幾乎是統治比賽的存在，8到10呎那種小拋投，對他來說是非常高效率的得分手段。」

湖人 勇士 艾頓 Deandre Ayton

相關新聞

NBA／柯瑞輪休、詹姆斯轟26分準大三元 湖人輕取勇士止3連敗

近期都飽受傷病所苦的湖人與勇士今天交鋒，不過日前才剛終止4連敗的勇士，在主控柯瑞（Stephen Curry）今天再度缺陣的情況下陷入苦戰，第四節湖人在詹姆斯（LeBron James）領軍下一度取得20分領先優勢，最終湖人也以119：103輕取勇士，終止近期3連敗。

NBA／完成史上首見「兒子助攻父親」 詹姆斯：還是想念唐西奇、里夫斯

在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）相繼缺陣後，詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）最近獲得不少上場時間，父子倆今天更完成NBA史上首見「兒子助攻父親」紀錄。

NBA／湖人主帥讚艾頓「統治比賽」 熱火隊魂勉勵：還是關鍵人物

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）本季加盟湖人隊表現開高走低，最近被許多球迷嫌棄，總教練瑞迪克（JJ Redick）更直接點名「接球有問題」。艾頓今天面對勇士隊之戰交出亮眼成績單，賽後熱火傳奇海斯倫（Udonis Haslem）在節目上勉勵艾頓。

NBA／重返傷心地獲尼克球迷支持 泰托姆：這是我必須跨過的坎

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）今天重返上季受傷倒下的尼克主場麥迪遜花園廣場，並且在出賽近40分鐘中拿下24分、13籃板、8助攻的亮眼數據，儘管最終塞爾蒂克仍是以106：112不敵尼克，但今天比賽過程中不時有尼克主場球迷為他歡呼，也讓泰托姆直言感激。

NBA／安比德因闌尾炎將動刀 76人季後賽卡位添變數

美國職籃NBA費城76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）被診斷出罹患闌尾炎，預計16日在休士頓接受手術。76人在...

NBA／為唐西奇發聲 ！金塊強森：少兩場也該有爭年度獎資格

金塊前鋒強森支持唐西奇爭取年度獎項，強調他缺席兩場比賽不應影響其價值。唐西奇本季表現出色，成為得分王，但因傷僅出賽64場，可能失去獎項資格。強森指出，像唐西奇這樣的球員，出賽數與入選最佳陣容的關聯不大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。