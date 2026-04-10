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NBA／完成史上首見「兒子助攻父親」 詹姆斯：還是想念唐西奇、里夫斯

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)準備與兒子布朗尼擊掌。 美聯社
詹姆斯(左)準備與兒子布朗尼擊掌。 美聯社

在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）相繼受傷後，詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）最近獲得不少上場時間，父子倆今天更完成NBA史上首見「兒子助攻父親」紀錄。

3月28日詹姆斯助攻布朗尼三分球命中，完成NBA史次「父親助攻兒子」。今天首節尾聲勇士隊發生失誤，布朗尼搶到球，地板傳球給跑快攻的詹姆斯，詹姆斯完成暴扣，也完成史上首見「兒子助攻父親」。

詹姆斯全場得到26分11助攻8籃板，率殘陣湖人以119：103擊敗殘陣勇士。布朗尼上場21分鐘，7投4中，其中三分球4中2，拿下10分3助攻2抄截1籃板數據。

儘管與兒子打球很開心，但詹姆斯受訪時，仍表達對唐西奇和里夫斯的思念，「不管是在腦海深處、表面，還是任何時候，我們都還在想著唐西奇和里夫斯。他們對我們球隊真的非常重要，我們當時化學效應處在很高的狀態，不可能就這樣把他們拋到腦後，他們對這支球隊來說太重要了。」

湖人 勇士 LeBron James Bronny James

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