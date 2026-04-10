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NBA／柯瑞輪休、詹姆斯轟26分準大三元 湖人輕取勇士止3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞今天休兵，無緣上場對決詹姆斯。 美國聯合通訊社
柯瑞今天休兵，無緣上場對決詹姆斯。 美國聯合通訊社

本場賽事

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球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 20.8
籃板 6.07
助攻 7.1
抄截 1.11

2025-2026賽季

近期都飽受傷病所苦的湖人勇士今天交鋒，不過日前才剛終止4連敗的勇士，在主控柯瑞（Stephen Curry）今天再度缺陣的情況下陷入苦戰，第四節湖人在詹姆斯（LeBron James）領軍下一度取得20分領先優勢，最終湖人也以119：103輕取勇士，終止近期3連敗。

湖人近期在後場雙星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）雙雙缺陣的下苦吞3連敗，至於詹姆斯則是在前一場比賽休兵的情況下今天歸隊，反觀勇士在前一場比賽靠著柯瑞止敗後，今天柯瑞則是因為傷病管理而休兵，無緣與詹姆斯在場上交鋒。

在雙方都無法以完整陣容出賽下，兩隊今天在上半場還是打出一場拉鋸戰，其中獨挑大梁的詹姆斯在上半場就賣老命攻下18分，搭配上艾頓（Deandre Ayton）與八村壘也合力攻下17分，湖人就以4分差距領先勇士。

第三節詹姆斯還與兒子布朗尼（Bronny James）兩度上演父子連線，先是詹姆斯接獲布朗尼助攻完成快攻上籃，隨後則是詹姆斯傳球給布朗尼投進三分球，在兩父子的活躍表現下，湖人三節打完取得9分領先。

詹姆斯攻下26分、11助攻、8籃板。 歐洲新聞圖片社
詹姆斯攻下26分、11助攻、8籃板。 歐洲新聞圖片社

第四節湖人更是乘勝追擊，打出開節13：2的攻勢，一口氣將領先差距擴大到20分，反觀勇士卻出現失誤暴增的狀況，還傷了近期表現不錯的克萊爾（LJ Cryer），讓湖人就此揚長而去，最終湖人就以16分差距取勝，終止近期3連敗。

湖人今天在詹姆斯26分、11助攻、8籃板領軍下，共計有7名球員得分來到雙位數，其中艾頓拿下21分，拉拉維亞（Jake LaRavia）則是投進4記三分球拿下16分；至於勇士雖然也有7人得分上雙，但全隊最高分為波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與威廉斯（Nate Williams）皆攻下17分。

詹姆斯 湖人 勇士 LeBron James Stephen Curry

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