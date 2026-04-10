快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／重返傷心地獲尼克球迷支持 泰托姆：這是我必須跨過的坎

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰托姆暌違332天後再度回到尼克主場，並在賽前球員介紹時就收到來自尼克球迷的歡呼聲。 美聯社
泰托姆暌違332天後再度回到尼克主場，並在賽前球員介紹時就收到來自尼克球迷的歡呼聲。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）今天重返上季受傷倒下的尼克主場麥迪遜花園廣場，並且在出賽近40分鐘中拿下24分、13籃板、8助攻的亮眼數據，儘管最終塞爾蒂克仍是以106：112不敵尼克，但今天比賽過程中不時有尼克主場球迷為他歡呼，也讓泰托姆直言感激。

泰托姆去年在季後賽與尼克的系列賽中，於尼克主場發生嚴重的阿基里斯腱傷勢，直到日前才正式復出，而今天也是他暌違332天後再度回到尼克主場，並在賽前球員介紹時就收到來自尼克球迷的歡呼聲。

而泰托姆今天也在搭檔布朗（Jaylen Brown）缺陣的情況下獨自扛起球隊大旗，他出賽近40分鐘以22投7中的表現拿下24分，另外還有13籃板、8助攻的進帳，用好表現在傷心地重新出發。

談到今天反客為主收到不少尼克球迷的加油打氣聲，泰托姆也直言感激，「今天是一個重要時刻，也是我必須跨過的坎，去年在這邊發生阿基里斯腱撕裂後，我第一次回到這邊打球，我有點緊張和焦慮，在比賽開始的時候甚至情緒有點複雜。我很感激今天在出場介紹時獲得歡呼聲，這個賽季我從傷病到重返賽場，圈內很多人對我的支持可以說是意義重大。」

談到從去年在尼克主場受傷到今天重新回到這邊出賽的整段歷程，泰托姆說：「這就是這個行業的本質，時時刻刻都有數百萬雙眼睛看著我們，當我倒下時很多人在觀看，也有很多人見證了我的這段歷程。我希望從一開始就坦誠相告，希望我的經歷及我應對這一切的方式，能激勵到某些人，當他們在面臨傷勢或是艱困時咳時，能從中得到力量。」

儘管泰托姆獲得尼克球迷的支持，但尼克今天並未讓塞爾蒂克將勝利帶走，在先發五虎得分皆上雙位數，其中布朗森（Jalen Brunson）拿下25分、10助攻，哈特（Josh Hart）則有26分進帳下，最終尼克仍是以6分差距帶走勝利。

布朗森賽後在談到泰托姆的表現時也大方給予讚賞，「泰托姆恢復得那麼快真的太不可思議了，看到他復出且打得那麼好，真的很為他感到開心。」

塞爾蒂克 Jayson Tatum Jaylen Brown Jalen Brunson 尼克

延伸閱讀

NBA／尼克鎖定季後賽不敢鬆懈 主帥布朗：排名未定主力將全數出戰

NBA／柯瑞復出險上演絕殺秀 杜蘭特心有餘悸：球飛在空中看了很緊張

NBA／「跑者膝」缺席27場將回歸 柯瑞談恢復過程艱辛：掙扎難預測

NBA／想打球卻被禁止！安比德不滿限制出賽 公開點名莫雷引爆費城內憂

相關新聞

NBA／柯瑞輪休、詹姆斯轟26分準大三元 湖人輕取勇士止3連敗

近期都飽受傷病所苦的湖人與勇士今天交鋒，不過日前才剛終止4連敗的勇士，在主控柯瑞（Stephen Curry）今天再度缺陣的情況下陷入苦戰，第四節湖人在詹姆斯（LeBron James）領軍下一度取得20分領先優勢，最終湖人也以119：103輕取勇士，終止近期3連敗。

NBA／重返傷心地獲尼克球迷支持 泰托姆：這是我必須跨過的坎

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）今天重返上季受傷倒下的尼克主場麥迪遜花園廣場，並且在出賽近40分鐘中拿下24分、13籃板、8助攻的亮眼數據，儘管最終塞爾蒂克仍是以106：112不敵尼克，但今天比賽過程中不時有尼克主場球迷為他歡呼，也讓泰托姆直言感激。

NBA／安比德因闌尾炎將動刀 76人季後賽卡位添變數

美國職籃NBA費城76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）被診斷出罹患闌尾炎，預計16日在休士頓接受手術。76人在...

NBA／為唐西奇發聲 ！金塊強森：少兩場也該有爭年度獎資格

金塊前鋒強森支持唐西奇爭取年度獎項，強調他缺席兩場比賽不應影響其價值。唐西奇本季表現出色，成為得分王，但因傷僅出賽64場，可能失去獎項資格。強森指出，像唐西奇這樣的球員，出賽數與入選最佳陣容的關聯不大。

NBA／康寧漢談65場出賽門檻 坦言心情複雜但理解

活塞球星康寧漢因氣胸缺席11場比賽，復出後表現亮眼，但本季無法達到65場出賽門檻，恐失去年度獎項資格。他理解聯盟規則背後意義，並表示專注於幫助球隊贏球。

NBA／揭當年離開鵜鶘去湖人內幕 戴維斯：看不出來如何和威廉森搭配

戴維斯（Anthony Davis）2012年以選秀狀元之姿加入紐奧良黃蜂隊（現鵜鶘隊），卻在2019年休賽季申請交易，最終加入湖人隊，並於2020年泡泡園區奪冠。許多球迷質疑是經紀人富保羅（Rich Paul）幕後操作一切，如今戴維斯在節目上回憶此事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。