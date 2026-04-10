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NBA／安比德因闌尾炎將動刀 76人季後賽卡位添變數
76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）被診斷出罹患闌尾炎，預計16日在休士頓接受手術。76人在對戰火箭隊賽前宣布這項消息。
法新社報導，76人在簡短聲明中表示，「如有進一步消息，將適時公布。」
76人在今天比賽前的排名東區第8，距離東區第6的老鷹隊只差1場勝差，因此仍有機會提升排名，避免落入附加賽。
今天賽後，76人本季例行賽只剩下2場，分別是在客場出賽溜馬隊，以及主場迎戰公鹿隊。
目前尚不清楚安比德何時能重返賽場。
出生於喀麥隆的安比德曾獲選2023年NBA最有價值球員，本季出賽38場，平均攻下26.9分、7.7籃板。
32歲的安比德本季逐漸重拾巔峰狀態，但因長期傷勢以及新傷，仍缺席多場比賽。
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