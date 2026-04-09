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NBA／為唐西奇發聲 ！金塊強森：少兩場也該有爭年度獎資格

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊前鋒強森（左）替湖人球星唐西奇（右）發聲。 路透社
金塊前鋒強森（左）替湖人球星唐西奇（右）發聲。 路透社

金塊前鋒強森（Cameron Johnson）近期為湖人球星唐西奇（Luka Doncic）發聲，他認為即使唐西奇未達到65場出賽門檻，也應具備爭取年度獎項資格，強森直言：「不會因少打兩場比賽，影響到他能否入選最佳陣容。」

唐西奇因左腿筋二級拉傷將錯過剩餘例行賽，本季他繳出33.5分、8.3助攻、7.7籃板全能表現，暫居聯盟得分王，一度帶領湖人戰績衝上西區第三，不過他僅出賽64場，恐失去爭取年度獎項資格，而湖人在唐西奇受傷後也吞下三連敗，戰績滑落至西區第四。

強森在節目中替唐西奇發聲，他說：「我理解這個規則的出發點，但像唐西奇這種球員，他如果出賽了63場，跟他再多打兩三場比賽，其實差別沒這麼大，不會因為多打這幾場，他就忽然變成能入選最佳陣容的球員。」

強森更進一步拿隊友約柯奇（Nikola Jokic）舉例，他說：「像如果約柯奇最終僅出賽62場而不是65場，也不會影響他的價值。」約柯奇本季場均繳出27.8分、12.8籃板、10.9助攻「大三元」表現。

湖人 唐西奇 金塊 強森 約柯奇

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