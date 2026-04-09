NBA／康寧漢談65場出賽門檻 坦言心情複雜但理解

活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）因氣胸缺席11場比賽後回歸，不過他在例行賽已確定無法出賽滿65場，恐失去競爭年度個人獎項資格，康寧漢也在受訪時分享自己對「65場出賽門檻」看法，坦言自己理解規則背後意義。

康寧漢今天在復出首戰繳出13分、10助攻「雙10」表現，幫助球隊137：111擊敗公鹿，他在賽後說：「聯盟是希望球星能多多上場，而不是為了休息缺席比賽，因為球迷花很多錢來看我們打球，從這個角度我認為是個好規定。」

康寧漢本季率領活塞打進東區龍頭戰績，他自己也繳出24.4分、9.9籃板與5.6助攻的全能表現，不過他本季目前僅出賽62場，而活塞只剩下兩場例行賽，因此康寧漢恐無緣年度第一隊或MVP等獎項。

康寧漢對於獎項保持平常心，他說：「確實希望能競爭獎項，但我現在只專注在幫助球隊贏球，每天做好自己的工作，結果如何就順其自然，該發生的就會發生。」