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NBA／揭當年離開鵜鶘去湖人內幕 戴維斯：看不出來如何和威廉森搭配

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯(左)、威廉森(右)。 路透
戴維斯(左)、威廉森(右)。 路透

戴維斯（Anthony Davis）2012年以選秀狀元之姿加入紐奧良黃蜂隊（現鵜鶘隊），卻在2019年休賽季申請交易，最終加入湖人隊，並於2020年泡泡園區奪冠。許多球迷質疑是經紀人富保羅（Rich Paul）幕後操作一切，如今戴維斯在節目上回憶此事。

富保羅是詹姆斯（LeBron James）好友兼經紀人，因此不少球迷質疑戴維斯去湖人是喬好的，戴維斯在格林（Draymond Green）的節目上回憶，當初其實不想離開鵜鶘，「我一開始根本不想被交易，我覺得在紐奧良其實也可以打很好，可以拿到所有球權，結果要去跟詹姆斯一起打，還有鎂光燈壓力。」

「我甚至傳訊息給詹姆斯說，兄弟你要不要來這？大家都在想辦法，看能不能我不用離開，因為我在那很舒服。我很慶幸最後還是做這個改變，當時真的很煎熬。富保羅跟我說必須做這些事情時，我真的很掙扎，但最後我還是告訴自己要成熟一點，做對自己最好的決定，其他順其自然。」

戴維斯回憶，他當年曾建議總管選莫蘭特（Ja Morant），而不是威廉森（Zion Williamson），「如果我們能用狀元選到莫蘭特，那事情就真的很不一樣了，因為我知道這樣可以幫助球隊搭配哈勒戴（Jrue Holiday）。哈勒戴需要持球，他喜歡帶動隊友，但我也會跟他說，『去得分吧。』如果我們有另一個能持球組織的球員，那就完全不同了。」

「但他（總管）當時的想法是沒得選，一定要選威廉森，我當時就看不出來我跟威廉森要怎麼搭配，因為我們打同個位置，那時候我只打大前鋒。」戴維斯說。

鵜鶘 湖人 Anthony Davis Zion Williamson Ja Morant

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