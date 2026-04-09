快訊

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／雷霆大勝快艇確定連2季聯盟第一 握所有季後賽主場優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆「SGA」亞歷山大(右)。 路透
雷霆「SGA」亞歷山大(右)。 路透

雷霆隊今天以128：110大勝快艇隊，鎖定例行賽戰績第一，將握有所有季後賽主場優勢，這是雷霆連2季達成此壯舉，也是連3季稱霸西區。

雖然馬刺隊今天也擊敗拓荒者隊，但雙方勝差還是3場且都剩2場比賽，因此64勝的雷霆提前鎖定聯盟第一。

回顧雷霆本賽季，雖主力前鋒威廉斯（Jalen Williams）因傷缺陣多場比賽，但開季打出24勝1敗成績，球迷們紛紛討論是否有機會挑戰73勝紀錄。不過隨著傷兵增加，又連輸馬刺3場，讓雷霆王座開始受到動搖。

不過雷霆仍靠「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定發揮下，從2月初輸給黃蜂隊後恢復統治力，拿下29勝3敗超狂戰績，面對來勢洶洶的馬刺，最終仍奪下例行賽聯盟王座。亞歷山大很有希望連霸MVP。

雷霆 快艇 馬刺

相關新聞

NBA／雷霆大勝快艇確定連2季聯盟第一 握所有季後賽主場優勢

雷霆隊今天以128：110大勝快艇隊，鎖定例行賽戰績第一，將握有所有季後賽主場優勢，這是雷霆連2季達成此壯舉，也是連3季稱霸西區。

NBA／馬魯阿奇賞「狀元同學」火鍋！太陽勝獨行俠鎖定西區第7

太陽昨天以105：119輸給火箭隊，確定無緣西區前6要打附加賽。今天背靠背與獨行俠交戰，主力中鋒威廉斯（Mark Williams）和射手艾倫（Grayson Allen）輪休。不過仍靠著布克（Devin Booker）狂轟37分，以112：107險勝獨行俠。

NBA／戴維斯想再戰奧運 喊話接到邀請一定出戰

巫師明星戴維斯表示，有意再戰2028洛杉磯奧運，如獲國家隊邀請將毫不猶豫參加。曾隨隊奪金的他，期待再次披上國家隊戰袍，展現實力。

NBA／故意犯規勇士小柯瑞將被聯盟調查 國王球團澄清不是「擺爛」

勇士隊昨天以110：105擊敗國王隊，比賽關鍵時刻國王故意對小柯瑞（Seth Curry）犯規，讓球迷們紛紛質疑國王在擺爛，知名記者查拉尼亞指出，聯盟將調查國王。

NBA／康寧漢氣胸缺陣11場回歸 活塞輕取公鹿有望挑戰60勝

活塞隊今天迎接當家球星康寧漢（Cade Cunningham）回歸，他氣胸缺陣11場復出就繳出13分、10助攻的「雙10」表現，助隊以137：111輕取公鹿隊。

NBA／參與馬刺投籃訓練「恢復良好」 溫班亞瑪有望下戰回歸

馬刺隊當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）前一場碰76人隊時傷退，好消息是沒受嚴重傷勢，儘管今天和前一場締造本季第5度「大三元」的卡瑟爾（Stephon Castle）都確定缺席和拓荒者隊的比賽，不過兩人都有參與球隊今天的投籃練習，台灣時間周六碰獨行俠隊的比賽有望上陣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。