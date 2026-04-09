NBA／雷霆大勝快艇確定連2季聯盟第一 握所有季後賽主場優勢

雷霆隊今天以128：110大勝快艇隊，鎖定例行賽戰績第一，將握有所有季後賽主場優勢，這是雷霆連2季達成此壯舉，也是連3季稱霸西區。

雖然馬刺隊今天也擊敗拓荒者隊，但雙方勝差還是3場且都剩2場比賽，因此64勝的雷霆提前鎖定聯盟第一。

回顧雷霆本賽季，雖主力前鋒威廉斯（Jalen Williams）因傷缺陣多場比賽，但開季打出24勝1敗成績，球迷們紛紛討論是否有機會挑戰73勝紀錄。不過隨著傷兵增加，又連輸馬刺3場，讓雷霆王座開始受到動搖。

不過雷霆仍靠「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定發揮下，從2月初輸給黃蜂隊後恢復統治力，拿下29勝3敗超狂戰績，面對來勢洶洶的馬刺，最終仍奪下例行賽聯盟王座。亞歷山大很有希望連霸MVP。