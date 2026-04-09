NBA／馬魯阿奇賞「狀元同學」火鍋！太陽勝獨行俠鎖定西區第7

太陽昨天以105：119輸給火箭隊，確定無緣西區前6要打附加賽。今天背靠背與獨行俠交戰，主力中鋒威廉斯（Mark Williams）和射手艾倫（Grayson Allen）輪休。不過仍靠著布克（Devin Booker）狂轟37分，以112：107險勝獨行俠。

比賽開打才4分鐘，太陽主力後衛格林（Jalen Green）就傷退，防守悍將古德溫（Jordan Goodwin）第二節也傷退。太陽第三節一度領先17分，但獨行俠轟出一波16：0攻勢讓比賽陷入膠著。

第四節獨行俠佛雷格（Cooper Flagg）試圖隔扣，但去年一起在杜克大學打拼的太陽中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）封阻，成為本場最佳好球。雙方交戰至比賽最後1分鐘，太陽靠著布克三分球和布魯克斯（Dillon Brooks）切入得分，才奠定勝基，辛苦贏下比賽。

布克全場27投13中，罰球9投全中，轟下37分9助攻。布魯克斯拿下28分，馬魯阿奇只得4分，但有14籃板3火鍋。太陽贏球後確定西區第7，附加賽首戰對手將是快艇或拓荒者隊。

獨行俠方面，佛雷格19投僅4中，得到11分13籃板6助攻。巴格利（Marvin Bagley III）和新秀普拉基達斯（John Poulakidas）都拿下20分，後者創生涯新高紀錄。獨行俠輸球後25勝55敗，聯盟倒數第6。