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NBA／戴維斯想再戰奧運 喊話接到邀請一定出戰

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師球星戴維斯（右）。 路透社
巫師球星戴維斯（右）。 路透社

巫師隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）本季因傷僅出賽20場，儘管生涯屢受傷病困擾，但他近期在節目中表示，自己有意再度披上國家隊戰袍，為美國男籃征戰2028洛杉磯奧運

戴維斯曾參與過2012年倫敦奧運與2024年巴黎奧運，兩度隨美國隊拿下金牌，他也曾參加過2014年世界盃籃球賽，同樣幫助美國拿下冠軍，等2028奧運開打時戴維斯將滿35歲。

戴維斯在勇士隊老將格林（Draymond Green）的節目中表示，只要接到美國隊邀請，自己就願意再次披上國家隊戰袍，他說：「目前還沒有官方的名單，但假設我真的被邀請，我一定會參加。」

洛杉磯奧運美國隊將由熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）擔任總教練，接替美國隊前主帥柯爾（Steve Kerr），史波史特拉先前曾表示，目前尚未確定後續國際賽事的名單，除戴維斯外，火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）已表態有意代表美國參加下屆奧運。

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