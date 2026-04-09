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NBA／故意犯規勇士小柯瑞將被聯盟調查 國王球團澄清不是「擺爛」
勇士隊昨天以110：105擊敗國王隊，比賽關鍵時刻國王故意對小柯瑞（Seth Curry）犯規，讓球迷們紛紛質疑國王在擺爛，知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟將調查國王。
今年是NBA選秀大年，沒季後賽希望的球隊紛紛開啟擺爛模式，國王目前21勝59敗，聯盟倒數第4。
昨天比賽剩3分15秒時國王還領先1分，國王主帥克里斯提（Doug Christie）卻指示球員對罰球命中率9成的小柯瑞故意犯規。
對此，國王內部人士澄清，這是克里斯提戰術判斷失誤，而非刻意擺爛，克里斯提原本想在比賽時間低於3分鐘前用掉暫停（避免自動失去暫停機會），但誤算勇士已處於加罰狀態。
勇士前鋒格林（Draymond Green）談到NBA擺爛問題時，暗示國王擺爛，「我看到一支球隊在還有3分鐘時，莫名其妙對小柯瑞犯規。我做錯事會被罰，這種情況也要開罰。」
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