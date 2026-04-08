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NBA／勇士是今年效力第4隊 奈及利亞「賣雞」中鋒：工作是提供活力

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士25歲奈及利亞中鋒貝西。 美聯社
勇士25歲奈及利亞中鋒貝西。 美聯社

25歲奈及利亞中鋒貝西（Charles Bassey）日前與勇士隊簽約，第2次披上勇士戰袍就上場27分鐘，拿下14分12籃板2抄截2火鍋，幫助勇士以110：105險勝國王，貝西優異的表現受到教練及隊友盛讚。

貝西身高208公分、臂展221公分，是勇士陣中少數身高破200公分的球員。貝西在奈及利亞長大，小時候幫家裡賣雞，原本踢足球，直到13歲長高後才改打籃球，在前暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri）舉辦的籃球營娜下MVP後，轉往美國發展。

貝西在西肯塔基大學就讀3年，2021年選秀第53順位被76人隊選中，新秀賽季出賽23場。接下來3賽季都效力馬刺隊，今年是他第5個賽季，陸續效力灰熊、76人、塞爾蒂克隊，勇士是他今年第4支球隊。

「能得到這個機會真的意義重大。」貝西受訪時強調，「我只想好好把握，因為你永遠不知道機會什麼時候會來，能站在這本身就很重要，他們給我這個機會，對我，對我的家人，還有對球隊來說都意義非凡。」

貝西進一步說明自己的價值：「我努力幫球隊爭取更多進攻機會，讓柯瑞（Stephen Curry）這種球員能有更多出手機會，我就是帶來能量，不管上場時間多少，都盡全力幫助隊友。我的工作就是上場提供活力，每次都為球隊帶來額外的動能。」

NBC報導指出，貝西卡位搶籃板的拚勁讓人想起魯尼（Kevon Looney），接球灌籃能力則是與麥基（JaVale McGee）相似。勇士老將格林（Draymond Green）評價貝西，「身體條件很出色，是很好的阻攻手，籃板能力也很強。空接威脅大，籃下終結能力好，手感很穩，這點最讓我印象深刻，現在他也越來越適應，最近幾場表現不錯。」

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