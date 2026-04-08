NBA／巫師雙星合體等明年 楊恩、戴維斯本季不再出賽

巫師總教練基夫（Brian Keefe）表示，戴維斯（Anthony Davis）與楊恩（Trae Young）兩名季中交易球星本季將不會再出賽，這意味著想看兩人首次合體得等到明年球季了。

巫師在交易大限前向獨行俠換來戴維斯，他因手傷自一月後便從未出賽，先前曾傳出巫師希望協助他加快復健進度，力拼在本季重回球場，不過最終仍未能在例行賽尾聲回歸，交易前戴維斯在獨行俠因傷僅出賽20場，場均攻下20.4分、11.1籃板、2.8助攻、1.7阻攻。

巫師另外在一月向老鷹交易來楊恩，他飽受腿部傷勢所苦，自交易後僅出賽5場，場均貢獻15.2分、6.2助攻，不過巫師宣布楊恩季末將不會再上場，期待他與戴維斯明年健康回歸，率領年輕球員衝擊季後賽，巫師本季戰績17勝62敗為聯盟墊底。