NBA／三巨頭全缺陣湖人慘輸雷霆36分 恐失季後賽首輪主場優勢

在球隊雙衛唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）雙雙掛傷號後，湖人隊今天在詹姆斯（LeBron James）也因左腳不適缺陣的情況下出戰衛冕軍雷霆隊，在整場比賽沒有領先且一度落後達到41分的情況下，最終以87：123苦吞3連敗，恐失季後賽主場優勢。

今天賽前排名西區第4名的湖人，與第3名的金塊隊和第5名的火箭隊勝差都在1場以內，在仍有機會爭取更好的種子序情況下，近期卻連續爆發傷兵潮，包括兩位後場主力唐西奇、里夫斯雙雙進入傷兵名單，讓41歲的詹姆斯在前一場比賽只能獨挑大梁。

今天在主場出戰衛冕軍雷霆，湖人索性讓左腳不適的詹姆斯也直接休戰，加上長人海斯（Jaxson Hayes）與史馬特（Marcus Smart）也都無法出賽，幾乎是以全替補陣容迎戰雷霆，而近況火熱的雷霆也不留情面，在上半場就拿下65分並取得18分領先優勢。

易籃後，湖人進攻熄火的狀況變得更加嚴重，單節僅有15分，雷霆也持續將差距擴大到40分以上，最終雷霆也以36分差距收下勝利，近19場比賽拿下18勝，且6天內與湖人兩度交手合計贏了79分，湖人則是苦吞3連敗，與第5名的火箭僅剩半場勝差。

雷霆今天談笑用兵，共有5名球員得分上雙，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高25分，喬伊（Isaiah Joe）替補攻下18分；湖人則以八村壘15分最佳，但團隊罰球31投僅14中，命中率僅有難堪的4成5。