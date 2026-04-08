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NBA／柯瑞替補轟17分、貝西驚喜繳雙十 勇士險勝國王止4連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

勇士隊前一場比賽迎回主控柯瑞Stephen Curry），卻以1分差距不敵火箭隊，今天在主場迎戰國王隊，柯瑞替補上陣拿下17分，先發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、梅爾頓（De'Anthony Melton）合力攻下41分，最終以110：105險勝，終止4連敗，。

勇士本賽季飽受傷病所苦，已確定落入附加賽，柯瑞因為膝傷連續缺陣27場，對火箭之戰回歸，勇士在第四節發動反撲卻功虧一簣，吞下4連敗。

今天勇士繼續在主場出戰國王，儘管本場比賽已遭淘汰的國王幾名主力皆缺陣，仍讓勇士贏得有驚無險；上半場勇士在柯瑞攻下14分領軍下，團隊已有4人得分來到雙位數，取得66：53領先。

不過易籃後，國王吹起反攻號角，趁著勇士第三節僅拿下19分，在第三節末段到第四節初打出一波13：0的攻勢扳平戰局，甚至在比賽最後2分53秒靠著麥克德莫（Doug McDermott）三分球命中一度取得3分領先。

但關鍵時刻柯瑞再度挺身而出，先是回敬一記三分球，又在1分52秒時助攻給波傑姆斯基投進關鍵三分球，幫助勇士超前比數，最終也以5分差距險勝國王。

勇士6人得分雙位數，梅爾頓拿下全隊最高21分，波傑姆斯基也有20分，柯瑞替補上陣攻下17分，這三名球員合力投進12記三分球；日前才剛與勇士簽約的長人貝西（Charles Bassey），首度代表新東家出賽就有14分、12籃板、2阻攻演出，成為本場比賽另一大驚喜。

柯瑞 國王 勇士 Stephen Curry

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