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NBA／幫里夫斯檢查出包？獨行俠打臉湖人說法

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
里夫斯。 路透
里夫斯。 路透

湖人隊後場大將里夫斯（Austin Reaves）上周碰雷霆隊時受傷，經檢查是左側腹斜肌二級拉傷，但湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）指控幫里夫斯檢查的獨行俠隊團隊出現醫療疏失，第一次MRI檢查掃描錯誤部位，不過獨行俠今天發布聲明否認指控，強調只是一切程序都正常，掃描結果沒有任何錯誤。

里夫斯上半場一次爭搶籃板造成身體過度伸展，一度退場檢查，之後仍重返球場，最終出賽27分鐘且攻下全隊最高的15分。湖人接續飛往達拉斯繼續客場旅程，里夫斯也在當地進行檢查，但照了兩次MRI才確定傷勢情形。

瑞迪克受訪提到，不清楚達拉斯的影像檢查流程，但他們掃錯位置，「所以不是我們的問題，我們明確說明了應該掃描哪些部位，但他們掃描錯地方。」

獨行俠今天發表聲明，指出自家團隊沒有任何問題，瑞迪克今天賽前受訪也改口，他表示最終有得到想要的影像，且很感激整個賽季客隊的熱情和幫助，就像湖人也會盡地主之誼。

湖人並沒給里夫斯回歸的時程表，不過有消息來源指出，里夫斯預計缺席4到6周，不但例行賽無法回歸，也將缺席一部分季後賽。

湖人 里夫斯 獨行俠

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