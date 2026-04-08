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NBA／開幕戰就成傷兵 公鹿後衛波特動刀提前關機

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波特。 美聯社
波特。 美聯社

公鹿隊確定無緣季後賽，球隊今天宣布後衛波特（Kevin Porter Jr.）已進行右膝微創手術，賽季提前告終。

公鹿表示，波特是在科羅拉多州的韋爾動刀，由斯特德曼診所的醫生哈克特（Tom Hackett）執行手術。

波特的傷勢其實早早就出現，公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）今天碰籃網隊前透露，賽季第一場碰巫師隊的比賽才進行8分鐘，波特就成傷兵，「綜觀他整個賽季的表現，他表現出色，本來還可以更好，但第一場才打8分鐘就受傷擊垮了他，之後他就沒能完全恢復過來。」

25歲的波特開幕戰就受傷，直到11月底才復出，台灣時間3月18日打完騎士隊就再沒出賽，留下38場比賽場均17.4分、7.4助攻、5.2籃板成績結束本季。

瑞佛斯透露，波特前兩天曾和他說「我沒能幫上你的忙」，「我回說『不，你很好，只是受傷了，這是比賽的一部分，這情況有時就是會發生』。」

公鹿 波特 Doc Rivers

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