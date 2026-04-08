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NBA／公鹿季中曾考慮「英雄」交易包 字母哥差點加入熱火

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿球星安戴托昆波。 法新社
公鹿球星安戴托昆波。 法新社

公鹿隊球星「字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易傳聞滿天飛，其中熱火為最積極爭取球隊之一，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿在交易大限前曾考慮接受熱火以「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）為主菜的交易報價，可惜最終未能成真。

查拉尼亞表示，熱火提出的交易包裹為赫洛、二年級中鋒韋爾（Kel'el Ware），加上其他球員與多個選秀權，企圖向公鹿換取安戴托昆波，查拉尼亞說：「公鹿確實曾考慮與熱火進行交易，不過最終他們決定把字母哥留下，等待休賽季換取更好報價。」

字母哥本季僅出賽36場創生涯新低，不過他場均仍能攻下27.6分、9.8籃板、5.4助攻。

字母哥今年季後將有資格與公鹿簽下一份最高4年2.75億美元的延長合約，不過公鹿老闆伊登斯（Wes Edens）曾公開表示，若未能與字母哥完成續約，球隊便會選擇將其交易。

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