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NBA／角逐MVP利多！溫班亞瑪傷勢無礙
馬刺隊當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨天戰76人隊時傷退，只留下出賽16分鐘拿17分、5籃板、3阻攻的成績單，好消息是沒有出現嚴重傷勢，明天碰拓荒者隊雖出賽成疑，不過例行賽尾聲回歸不成問題，讓溫班亞瑪能達標角逐個人獎項的最低出賽場次規定。
溫班亞瑪是本季年度防守球員、年度第一隊和MVP的熱門人選，不過昨天第二節10分47秒和76人球星喬治（Paul George）爭球被撞倒在地後，一度摀著肋骨坐在球場；他先回到休息室，接續回歸再打了5分多鐘，下半場就因左肋骨挫傷沒再出賽。
今天溫班亞瑪接受檢查，被判定沒有受到嚴重傷勢，目前列入每日觀察名單。由於溫班亞瑪昨天只出賽15分鐘40秒，成本季第二次也是最後一次「險些達標」豁免，馬刺最後3場例行賽他至少要出賽一場且要上陣20分鐘，才能達到角逐個人獎項資格。
目前60勝19敗的馬刺最後3戰依序要在主場碰拓荒者、獨行俠隊和金塊隊，仍有機會撼動衛冕軍雷霆隊的西區龍頭位置，前提是雷霆最後4場例行賽至少要輸掉3戰。
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