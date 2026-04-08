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NBA／獨撐大樑太操 詹姆斯對衛冕軍休兵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透

湖人隊今天要強碰衛冕軍雷霆隊，但球隊宣布，41歲的指標球星「小皇帝」詹姆斯LeBron James）因左腳痠痛確定缺陣，讓紫金軍團「三巨頭」全部缺席。

湖人後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）上周接連成傷兵，前一站碰獨行俠就是詹姆斯獨撐大樑，他出賽39分鐘繳出30分、15助攻、9籃板的「準大三元」表現，但球隊以128：134吞敗不說，整季困擾的左腳不適問題又出現，教練團決定讓「小皇帝」休兵一戰。

例行賽進入尾聲，今天是湖人4天3戰的第一場，打完雷霆後休息一天，台灣時間周五將碰勇士隊，周六「背靠背」出戰太陽隊，最後一場例行賽是台灣時間下周一戰爵士隊。

湖人目前排名西區第4，和第3的金塊隊只有半場勝差，但和第5的火箭隊也只差距1場。

今天除詹姆斯不會上陣，史馬特（Marcus Smart）也將連8場比賽因右腳踝傷勢缺席，球隊想避免本季遭雷霆「橫掃」再添利空消息。

湖人 詹姆斯 雷霆 LeBron James

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