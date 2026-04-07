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NBA／尼克鎖定季後賽不敢鬆懈 主帥布朗：排名未定主力將全數出戰

聯合新聞網／ 綜合外電報導
尼克已經提前拿下季後賽門票，但東區最終排名仍充滿變數，在例行賽進入尾聲之際，全隊依舊不敢掉以輕心。 美聯社
尼克已經提前拿下季後賽門票，但東區最終排名仍充滿變數，在例行賽進入尾聲之際，全隊依舊不敢掉以輕心。 美聯社

紐約尼克已經提前拿下季後賽門票，但東區最終排名仍充滿變數，在例行賽進入尾聲之際，全隊依舊不敢掉以輕心。隨著本週作客亞特蘭大老鷹之戰結束後，尼克僅剩3場例行賽，目標至少要守住目前東區第3的位置，甚至伺機向更高排名發起挑戰。

目前東區龍頭已由底特律活塞提前鎖定，尼克理論上最高僅能爭取第2種子，而波士頓塞爾蒂克暫居第2，且在本週開打前領先尼克多達4場勝差，排名相對穩固。反觀身後追兵來勢洶洶，克里夫蘭騎士近期狀態火燙，近10戰拿下8勝，目前僅落後尼克1場，讓東區第3席次仍存在變數。

也正因如此，尼克總教練布朗（Mike Brown）明確表態，在排名尚未底定之前，球隊不會選擇讓主力休兵。「只要我們還有可能往上或往下移動，我就會讓主力上場比賽，」布朗受訪時直言，「我們不會現在就開始保留戰力。」

這位兩度獲選年度最佳教練的總教練也補充，如果球隊在排名上已經沒有任何變動空間，他的策略將會有所不同，「如果沒有上下浮動的可能，我的決定或許會改變，但現在不是那種情況。」

尼克接下來賽程相當關鍵，在作客老鷹後，最後3場例行賽將回到主場迎戰塞爾蒂克、暴龍與黃蜂，不僅關係到最終種子順位，也可能影響季後賽首輪對戰組合。

對於尼克而言，如何在維持競爭強度與避免傷病之間取得平衡，將成為進入季後賽前最後的重要課題。布朗強調，球隊目前的目標很單純，就是在剩餘比賽中全力以赴，「我們想帶著最好的狀態進入季後賽，而不是帶著不確定性。」

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