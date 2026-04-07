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NBA／灰熊狂轟29記三分追平紀錄仍吞敗 騎士主帥讚嘆：他們太準了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
騎士靠著強大戰力擋下灰熊的猛烈外線。 路透社
騎士靠著強大戰力擋下灰熊的猛烈外線。 路透社

曼菲斯灰熊在主場上演史詩級外線演出，全場狂轟29記三分球追平NBA單場紀錄，卻仍難敵克里夫蘭騎士猛烈攻勢，最終以126比142吞下敗仗。

灰熊此役共有9名球員命中至少1記三分，全隊三分命中率高達49.2%（59投29中），外線火力幾乎全面開火，兩分球命中率則為45.7%（35投16中）。其中替補巴爾（Adama Bal）與懷海德（Dariq Whitehead）各自命中6記三分，威廉森（Lucas Williamson）投進5球，普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper）則是4投全中。

比賽一開始灰熊就火力全開，首節單節命中10記三分奠定進攻基調，第三節再補上6記，末節再轟10記三分，幾乎全場都維持著強勢外線輸出。然而即便如此瘋狂的進攻表現，仍無法阻止騎士穩定且全面的得分攻勢。

騎士方面整體表現更加均衡，全場三分球32投12中，在內外線同步發揮之下，逐步拉開比分差距，最終在客場收下勝利。

灰熊狂轟29記三分球，追平聯盟紀錄。 路透社
灰熊狂轟29記三分球，追平聯盟紀錄。 路透社

賽後灰熊總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）對球隊表現仍給予肯定，「我認為我們今天這套陣容的表現值得驕傲，球員們在場上全力以赴，也願意拚到最後。雖然沒能締造獨立紀錄，只是追平，但我們依然為這支球隊感到自豪。」

根據統計，灰熊此役29記三分球也創下NBA史上「最多三分卻輸球」紀錄，過去紀錄為金州勇士在2024年輸球時的27記三分。

而單場29記三分的紀錄，原本由密爾瓦基公鹿（2020年）與波士頓塞爾蒂克（2024年）共同保持，如今灰熊也加入這項歷史紀錄行列。

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後也對對手表現給予高度評價，「灰熊今天的投籃表現非常驚人，真的要給他們稱讚，他們的投籃實在太準了。」

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