NBA／約柯奇35分大三元率金塊延長賽逆轉 9連勝升上西區第3

丹佛金塊在一場戲劇性逆轉戰役中展現強大韌性，靠著約柯奇（Nikola Jokic）繳出35分、13籃板、13助攻的大三元表現，硬是將戰局拖進延長賽，最終以137比132擊退難纏的拓荒者，收下本季最長的9連勝，同時戰績來到51勝28敗，排名升上西區第3名。

金塊此戰在第四節一度落後多達16分，但最終成功翻盤。約柯奇完成本季第33次大三元，而穆雷（Jamal Murray）則在延長賽攻下全場20分中的7分，幫助球隊在排名上超越洛杉磯湖人（50勝28敗）半場勝差。

根據數據統計，這波9連勝也追平金塊在「約柯奇時代」的最長連勝紀錄。

拓荒者方面，戰績滑落至40勝39敗，結束3連勝，目前排名西區第9，落後洛杉磯快艇半場勝差。

拓荒者全場轟進隊史單場紀錄的25記三分球，攻勢相當兇猛，卡瑪拉（Toumani Camara）一人包辦8顆獨拿30分；阿夫迪賈（Deni Avdija）14罰命中13球，貢獻26分，一度幫助球隊在第四節剩8分13秒時取得115比99領先。

然而金塊在約柯奇帶領下展開反攻。他在第四節攻下10分，率隊打出21比5攻勢，將分差縮小至1分。阿夫迪賈兩罰命中後讓拓荒者以123比120領先，但葛登（Aaron Gordon）在正規時間剩1分12秒時命中底角三分追平比分。

隨後阿夫迪賈三分未進，葛登再投進一記底線中距離，讓金塊以125比123反超。接著阿夫迪賈切入上籃再度追平比分。最後一擊約柯奇未能命中，比賽進入延長。

延長賽一開始，葛登與穆雷各自命中一記三分球，幫助金塊取得6分領先。穆雷隨後兩罰命中並完成一次灌籃，將比分擴大至135比128，接著再助攻約柯奇完成上籃鎖定勝局。

這場勝利讓金塊在西區排名上占據有利位置，儘管目前未握有對湖人的對戰優勢，但只要例行賽最終戰績領先1場，即可確保西區第3種子席位。

接下來金塊賽程將面對灰熊、雷霆與馬刺；湖人則將迎戰雷霆、勇士、太陽與爵士，西區排名之爭進入最後關鍵階段。