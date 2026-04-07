NBA／睽違9年再奪單季60勝！馬刺年輕戰力飆升 紀錄僅次兩大名門

儘管溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因肋骨挫傷被迫退場，但馬刺靠著卡瑟爾（Stephon Castle）本季第5次大三元演出，搭配防守端迫使對手命中率低於4成，在主場以115比102力壓76人，取得第60場勝利，這是他們自2016-17年賽季以來再度拿到單季60勝。與當年相比，馬刺陣容歷經低谷後可說是煥然一新，聚集可能是全聯盟最好的天賦條件。

這場勝利也讓馬刺寫下多項歷史紀錄。根據統計，這是馬刺隊史第8次單季拿下60勝，在NBA歷史中排名第3，僅次於波士頓塞爾蒂克的15次與洛杉磯湖人的11次。

同時，馬刺更成為聯盟史上第5支能在前一季勝場低於35場後，隔季直接飆升至60勝的球隊，上一次有這種情況要追溯到2007-08年賽季的塞爾蒂克。

眾所周知，當年的綠衫軍是直接組成轟動武林的「GAP三巨頭」，勝場飆升可說是一如預期，而眼前年輕的馬刺卻是在沒有太多預期之下，打出不可思議的戰績表現。

馬刺在溫班亞瑪的帶領下，展現衝擊西區冠軍的強大氣勢。 法新社

馬刺成為雷霆之後本季第2支取得60勝的球隊，目前雙方還有2.5場勝差，雖然要搶下聯盟最佳成績有難度，但這支年輕勁旅已經展現出衝擊西區冠軍的強悍氣勢。

回顧馬刺前面7次單季60勝之旅，球隊僅有2次笑到最後，分別是2002-03年賽季和2013-14年賽季；1994-95年賽季和2016-17年賽季是倒在西區冠軍戰。2005-06年賽季和2015-16年賽季都是第二輪止步；而在2010-11年賽季卻是首輪敗給灰熊。

今年馬刺重返60勝里程碑，象徵著年輕建軍和選秀養成的巨大成果，至於能否將這股攻守氣勢轉換到季後賽戰場，朝著總冠軍夢想邁進，相信球迷也都在引頸期待著。