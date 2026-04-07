NBA／沒觀眾緣？勇士新星看棒球遭噓 柯爾力挺：盼給他時間成長

金州勇士年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）日前現身大聯盟舊金山巨人主場觀戰，卻意外遭到現場球迷噓聲對待，引發外界討論。對此，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）公開為子弟兵緩頰，直言這樣的反應「相當令人失望」，同時呼籲外界給予年輕球員更多耐心。

事件發生在與勇士同在灣區的巨人隊主場甲骨文球場，當天波傑姆斯基和隊友理查德（Will Richard）一同到場觀賽，轉播鏡頭帶到兩人時，現場球迷卻對波傑姆斯基報以噓聲。

勇士隊主帥柯爾在＜Willard & Dibs＞節目上受訪時談到這起事件，他坦言對於球迷毫不客氣的反應感到意外：「我沒有親眼看到，但如果真的發生，那確實令人失望。我知道他在球迷間可能有些爭議，但我希望大家能看到他為球隊所做的貢獻，以及他是一名多麼出色的球員。」柯爾進一步指出，波傑姆斯基的籃板、持球與多功能性，讓他在戰術上幾乎能勝任任何角色，「無論是持球、投籃、掩護或空切，他都能做到，對比賽理解也很好。」

尤其在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣期間，23歲的波傑姆斯基一直是球隊少數穩定輸出的亮點之一。

不過柯爾也坦言，外界觀感可能也和球員個性有關，波傑姆斯基在季前曾語出驚人，表示希望未來能成為「超越柯瑞」的球星，這番言論一度引發討論，或許也是部分球迷對他反感的原因。對此，柯爾透露當時就曾提醒子弟兵：「展現自信有很多方式，不需要用這樣的說法。」

波傑姆斯基近期也出面解釋，指出自己當時的發言「確實可以有更好的表達方式」，但也澄清部分內容在網路上被斷章取義。但無論如何，強烈的自信和直率的性格，確實讓他在球迷之間有著兩極的評價。

從表現來看，波傑姆斯基近況不錯，近7場比賽有5場得分突破20分，逐漸扛起球隊進攻重任。柯爾也強調，波傑姆斯基還在成長階段，「他才剛經歷幾年養成期，還有很多需要學習的地方，但這正是年輕球員的過程。」